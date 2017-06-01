«Манчестер Сити» предложил за защитника «Атлетико» Эрнандеса € 50 млн

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах защитника мадридского «Атлетико» Лукаса Эрнандеса, сообщает Cope.
Согласно информации источника, английский клуб предложил испанцам за футболиста € 50 млн. В «Атлетико» изначально не возражают против того, чтобы продать игрока англичанам, но есть один нюанс: в столичном клубе всё ещё ждут решения спортивного арбитражного суда (CAS) относительно возможности совершения трансферных сделок нынешним летом. Если «Атлетико» разрешат приобретать игроков, то Эрнандес пополнит ряды «Манчестер Сити».
Контракт 21-летнего Эрнандеса с «Атлетико» в силе до лета 2022 года. По итогам минувшего сезона он в чемпионате Испании сыграл 15 матчей.
«Атлетико» и «Реал» были наказаны ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Но затем «Реал» в течение 90 дней решил вопрос в свою пользу и летом 2017 года уже сможет регистрировать новых игроков. Ранее аналогичными санкциями ФИФА была наказана и «Барселона», не сумев их обжаловать в CAS.