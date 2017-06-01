Павлюченко присоединится к «Арарату» 13-14 июня

Вице-президент «Арарата» Андраник Керопян рассказал, когда бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко присоединится к его команде, которая в новом сезоне выступит в зоне «Центр» ПФЛ.
«Павлюченко присоединится к команде ориентировочно 13-14 июня. Договориться с ним о соглашении было нетрудно, потому что человек хочет играть в футбол в Москве», — сказал Керопян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию эксклюзивного интервью с Андраником Керопяном читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Президент «Арарата»: для Павлюченко деньги не были на первом плане даже близко