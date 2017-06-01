Редондо: вижу в Зидане многое от великого дель Боске

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением о работе главного тренера команды Зинедина Зидана. Редондо считает, что французский специалист в работе во многом напоминает экс-наставника «сливочных» и сборной Испании Висенте дель Боске.
«Искренне скажу, что результаты Зидана меня не удивляют. Считаю, что он на уровне такой команды. Вижу в Зидане многое от великого дель Боске. Я имею в виду то, как он переносит давление и чего достигает в результате этого. Думаю, что Зидан осуществляет фантастическую работу. Так что у Зизу отличное будущее в качестве тренера», — цитирует Редондо AS.
Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16, сменив на этом посту уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. За это время он вместе со своей командой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании. Кроме того, «Реал» во второй раз подряд стал участником финала Лиги чемпионов, где 3 июня встретится с туринским «Ювентусом».