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Черевченко: «Балтику» тянули за уши? Бред

1 июня 2017, четверг. 08:27. Футбол

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко подчеркнул, что калининградцы избежали вылета из ФНЛ исключительно благодаря собственным силам. По итогам минувшего сезона «Балтика» заняла 14-е место в турнирной таблице, выиграв три заключительные игры сезона.

«Слухов ходит много. Столько писали, например, что «Балтику» за уши тянут. Я возглавлял команду в 14 играх и ни разу такого не видел. Это бред. Зачем обращать на него внимание?» – приводит слова Черевченко «Советский спорт».

Ранее стало известно, что Черевченко продлил контракт с «Балтикой».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ФК Балтика Игорь Черевченко
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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