Колосков: Мутко помогал «Спартаку»? Чушь полнейшая

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который высказал мнение, что глава РФС Виталий Мутко содействовал тому, чтобы «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом России
«Он не назначает судей и не является инспектором матча. Даже в раздевалки не заходит. Чушь полнейшая. У Мутко, насколько я знаю, хорошие отношения с Гинером и с Дюковым. Так что все эти обвинения — из области фантазии и эмоций», — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».
Луческу: такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита»