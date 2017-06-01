«Ювентус» включился в борьбу за Щенсны

Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны попал в сферу интересов «Ювентуса». Daily Mail сообщает, что «старая синьора» готова выложить за польского вратаря около £ 14 млн (около € 16 млн), в то время как «канониры» оценивают футболиста в £ 17,5 млн (около € 20 млн).
Конкуренцию «Ювентусу» может составить «Наполи», предложивший £ 12 млн (€ 13 млн). Ранее сообщалось, что 27-летний Щенсны согласился на переход в неаполитанский клуб.
Что касается «Ювентуса», поляк понимает, что основной голкипер Джанлуиджи Буффон проведёт как минимум ещё один сезон, а роль дублёра лишит Щенсны шансов поехать на чемпионат мира 2018 года, если Польша туда попадёт.
Минувший сезон Войцех Щенсны на правах аренды провёл в «Роме», но римляне не стали выкупать права на вратаря.