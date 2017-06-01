Бышовец: Манчини привык тренировать топовые команды и работать со звёздами

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец признался, что ожидал появления в России Роберто Манчини, который близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Зенита».
«Его появления в России я ожидал. Не в «Зените», так в другом топ-клубе. Несколько лет назад он приезжал в Москву вместе со своим агентом. Тот указал Роберто на меня, и мы поприветствовали друг друга кивками. Побеседовать не удалось, хотя помню Манчини ещё в бытность футболистом «Сампдории». Он был капитаном генуэзской команды, за которую играл Алексей Михайличенко.
В 90-е главному тренеру сборной нашей страны приходилось просматривать кандидатов в национальную команду в ведущих европейских чемпионатах. Общался и с Вуядином Бошковым, который долгие годы тренировал «Сампдорию». У меня есть представление и о футбольной философии Манчини, и о его человеческих качествах. Нужно обязательно подчеркнуть, что Манчини привык тренировать топовые команды и работать со звёздными игроками. При этом он ни разу не сумел выиграть со своими клубами Лигу чемпионов, хотя такие задачи перед ним стояли.
Для начала нужно добиться права играть в Лиге чемпионов. В «Зените» сейчас очень остро стоит проблема смены поколений. Селекция, которая была проведена Мирчей Луческу, не только не решила её, а, наоборот, усугубила. В работе менеджмента клуба в последние годы не было системного подхода. Сегодня в клубе собраны два состава, но футболисты просто лишены игровой совместимости. Это усложнит работу нового главного тренера. К тому же вряд ли сегодня в Россию вслед за Манчини поедут игроки топ-уровня. Не думаю, что итальянского специалиста привлекает работа с российской молодёжью. Да и время на адаптацию в РФПЛ ему понадобится. Луческу вот года не хватило", — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд».