Экс-вратарь «Локомотива» Абаев близок к переходу в «Балтику»

Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев близок к переходу в калининградскую «Балтику». Накануне руководство «железнодорожников» объявило о расторжении контракта с 35-летним футболистом.
Илья Абаев выступал за «Локомотив» с 2013 года. Вместе с «железнодорожниками» голкипер дважды выиграл Кубок России и бронзовые медали РФПЛ сезона-2013/14.
На протяжении карьеры российский вратарь выступал за московское «Торпедо», «Анжи», «Краснодар» и нижегородскую «Волгу».
«Балтика» в сезоне-2016/17 ФНЛ заняла 14-е место.
«Локомотив» объявил об уходе Абаева