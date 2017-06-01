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Галактионов покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

1 июня 2017, четверг. 11:03. Футбол

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов по соглашению сторон покидает Российский футбольный союз. Под его руководством юношеская сборная России (игроки 1998 года рождения) стала бронзовым призёром чемпионата Европы (U17) и отобралась на чемпионат мира в этой же возрастной категории.

«Мне было очень приятно и почётно работать в структуре Российского футбольного союза. Хотел бы поблагодарить за всестороннюю поддержку президента РФС Виталия Леонтьевича Мутко, генерального директора Александра Александра Алаева, технического директора Андрея Владимировича Лексакова, а также членов тренерского штаба и всех сотрудников организации. Считаю, что мы плодотворно поработали, завоевали бронзу юношескую чемпионат Европы, вышли на чемпионат мира. Нам удалось подготовить ряд игроков для молодёжной сборной России, вчера на матче с Беларусью мы как раз обсуждали эту тему с Виталием Леонтьевичем Мутко. Что касается дальнейшего места работы, то уже в ближайшее время на этот счёт должна появиться ясность», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Юношеская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА в Португалии
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Юношеские сборные России - Футбол Михаил Галактионов
Новости. Футбол
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