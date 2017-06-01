Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на две строчки в обновлённом рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова теперь занимают 63-е место. Это новый антирекорд национальной команды.
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бразилия — 1715 очка
2 (2). Аргентина — 1626
3 (3). Германия – 1511
4 (4). Чили — 1422
5 (5). Колумбия – 1366
6 (6). Франция – 1332
7 (7). Бельгия – 1292
8 (8). Португалия – 1267
9 (9). Швейцария — 1263
10 (10). Испания – 1198
…
63 (61). Россия — 561.
Смотрите полную версию рейтинга ФИФА на «Чемпионате».
Основа условна. Почему костяк сборной России плохо просматривается
Станислав Черчесов протестировал в сборной России больше трёх десятков игроков, а ясности с основным составом как не было, так и нет.