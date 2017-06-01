ФИФА поддержала решение по запрету «Атлетико» на трансферы

Международная федерация футбола поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию «Атлетико». Мадридский клуб не сможет регистрировать игроков, если приобретёт их в летнее трансферное окно 2017 года.
«Атлетико» и «Реал» были наказаны ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Но затем «Реал» в течение 90 дней решил вопрос в свою пользу и летом 2017 года сможет регистрировать новых игроков. Ранее аналогичные санкции ФИФА были применены и в отношении «Барселоны», не сумевшей их обжаловать в CAS.
«Решение CAS вновь показало решительную поддержку усилий ФИФА по защите несовершеннолетних игроков», — говорится на официальном сайте ФИФА.