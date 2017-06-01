ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Станисавлевичем

Защитник ЦСКА Александар Станисавлевич продлил контракт с московским клубом. Об этом сообщается на официальной странице «армейцев» в социальной сети «ВКонтакте».
Договор с сербским футболистом продлён на один год. В минувшем сезоне российского молодёжного первенства 19-летний Александар Станисавлевич принял участие в 27 матчах и забил 2 гола.
Молодёжная команда ЦСКА в сезоне-2016/17 заняла второе место, пропустив вперёд московский «Спартак».
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».