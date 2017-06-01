Цорк: тренер? «Боруссия» Д хочет принять лучшее, а не самое быстрое решение

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк не подтвердил информацию о том, что клуб достиг соглашения с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром относительно его работы у руля немецкой команды. По окончании сезона-2016/17 пост наставника дортмундцев покинул Томас Тухель. Тренер и руководство клуба посчитали дальнейшее сотрудничество невозможным.
«Новый тренер? «Боруссия» Д хочет принять лучшее, а не самое быстрое решение. Речь идёт именно об этом», — приводит слова Цорка Kicker.
Фавр в свою очередь информацию не подтверждал.
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