«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»

«Енисей» сделал предложение Андрею Тихонову о том, чтобы продлить трудовые отношения, однако тренер принял решение продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом говорится на официальном сайте красноярского клуба.
«Буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но в любом случае мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом, при поддержке болельщиков и руководства края удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата.
Футбольный клуб «Енисей» желает Андрею Валерьевичу новых успехов, ну а мы продолжаем работать дальше и стремиться к новым историческим достижениям вместе с новым тренером и новыми серьёзными задачами, которые будут озвучены в ближайшее время», — говорится в заявлении.
В сезоне-2016/17 ФНЛ «Енисей» занял 3-е место, но не сумел преодолеть барьер переходных матчей, уступив тульскому «Арсеналу» по сумме двух матчей право играть в РФПЛ в сезоне-2017/18.
«Крылья Советов» под руководством Вадима Скрипченко заняли в Премьер-Лиге 15-е место и вылетели в ФНЛ.