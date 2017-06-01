«Манчестер Юнайтед» охладил интерес к Гризманну

«Манчестер Юнайтед» охладил интерес к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну. Об этом сообщает Sky Sports.
1 июня CAS оставил в силе решение о запрете на регистрацию новых футболистов во время летнего трансферного окна. А это значит, что в первом круге «Атлетико» не сможет заявить приобретённых игроков, а, следовательно, заменить тех, кто мог бы быть продан.
Источник отмечает, что на прицеле у главного тренера Жозе Моуринью есть ряд игроков, которые могут быть куплены вместо Гризманна.
Ранее сообщалось, что «МЮ» уже согласовал с нападающим сборной Франции личный контракт.
CAS не отменил санкций ФИФА к «Атлетико», новички в первом круге играть не будут