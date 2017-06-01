Колыванов: передо мной поставили задачу — вывести «Торпедо» в ФНЛ

Новый главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, какие задачи были поставлены перед ним. Сегодня специалист заключил со столичным клубом контракт на два года.
«Сегодня я подписал контракт с «Торпедо» на два года. Это клуб с именем и мне очень приятно в нём работать. С 13 числа я приступаю к своим обязанностям. Сейчас нужно разобраться по составу, ведь стоит задача выйти в ФНЛ. Планируем провести два сбора в Подольске. 13 июня команда соберётся в Москве на пять дней, а 19 едем на первый сбор в Подольск до 30 июня. Потом пару дней отдыха и ещё 10 дней в Подольске. Сейчас план такой, но возможно будут изменения», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».