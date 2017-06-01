Защитник Кучер, выступавший за «Шахтёр» с 2006 года, покинул донецкий клуб

«Шахтёр» объявил, что защитник Александр Кучер, выступавший за украинскую команду с 2006 года, покинул донецкий клуб. Футболист все 11 лет выступал за «горняков» под 5-м номером.
«Своей надёжной и уверенной игрой в обороне Кучер помог «горнякам» завоевать 20 трофеев: Кубок УЕФА, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Не раз он забивал важные мячи, особенно памятны болельщикам победный гол в финале Кубка страны 2012 года и дубль в ворота «Динамо» на «Донбасс Арене». Всего вице-капитан провел за оранжево-чёрных 295 поединков и записал на свой счет 12 мячей.
ФК «Шахтер» благодарит Александра Кучера за годы, отданные донецкой команде, за честную и профессиональную работу, самоотверженную игру, характер, красивые победы и каждый добытый трофей. Желаем Александру новых вызовов и успехов в продолжении футбольной карьеры", — говорится в сообщении на сайте «Шахтёра».