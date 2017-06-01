Губернатор: Тихонов сделает всё возможное, чтобы проявить себя в «Крыльях»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил уверенность, что Андрей Тихонов на посту наставника «Крыльев Советов» добьётся высоких результатов. Сегодня стало известно, что Тихонов станет новым тренером самарской команды. Он будет представлен игрокам 8 июня, когда команда, которая в следующем сезоне выступит в ФНЛ, выйдет из отпуска.
«Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский „Енисей“. Это очень известный и уважаемый человек. В своё время он играл в „Крыльях“, тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает всё возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне», — цитирует Меркушкина официальный сайт волжан.