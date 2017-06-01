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В «Сампдории» подтвердили, что Шик перейдёт в «Ювентус»

1 июня 2017, четверг. 15:46. Футбол

Руководство «Сампдории» подтвердило, что нападающий Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». В услугах 21-летнего футболиста также была заинтересована «Рома», но у римлян нет требуемой суммы. Об этом сообщил президент «Сампдории» Массимо Ферреро. В контракте чешского форварда прописана сумма отступных в размере € 25 млн.

«Шик отправится в «Ювентус». «Рома» хотела заполучить его, но у них нет денег», — цитирует Ферреро Pagine Romaniste.

В своём дебютном сезоне в итальянской Серии А Патрик Шик принял участие в 32 матчах (14 в основном составе), забил 11 голов и отдал 3 результативных паса.

В «Ювентусе» подтвердили интерес к форварду «Сампдории» Шику
Источник: Pagine Romaniste Сообщить об ошибке
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Сампдория Ювентус Трансферы
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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