Нобоа: если Бердыев ушёл из «Ростова», значит и я не останусь в команде

Полузащитник Кристиан Нобоа покинет «Ростов». Об этом 32-летний эквадорский футболист сообщил после ухода из команды вице-президента — тренера Курбана Бердыева.
«Если Бердыев ушёл из «Ростова», значит и я не останусь в команде. Не знаю, куда он уйдёт, мы ещё не разговаривали. Сейчас я нахожусь в отпуске. Посмотрим, как всё будет.
Хочу поговорить и с агентом, и с тренером по поводу своего будущего. Но в первую очередь, конечно, с Бердыевым. Узнаю, что он думает, чего он хочет и будем ли мы дальше работать вместе», – сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Вместе с Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники