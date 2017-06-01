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Бывший тренер юношеской сборной РФ Галактионов вошёл в штаб «Терека»

1 июня 2017, четверг. 16:01. Футбол

Российский специалист Михаил Галактионов вошёл в тренерский штаб «Терека» под руководством Олега Кононова. Он назначен на должность старшего тренера грозненского клуба. Контракт со специалистом рассчитан на три года.

До последнего времени Галактионов являлся старшим тренером юношеской сборной России до 19 лет. Под его руководством юношеская сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы (U-17) и отобралась на чемпионат мира в этой же возрастной категории.

«Желаем Михаилу Михайловичу удачи и успехов с „Тереком“!», — говорится на официальном сайте клуба.

Галактионов покинул пост старшего тренера юношеской сборной России
Источник: Официальный сайт ФК "Терек" Сообщить об ошибке
Теги
Терек Михаил Галактионов
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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