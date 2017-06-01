Манчини: очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня, до скорой встречи!

Итальянский специалист Роберто Манчини, накануне возглавивший «Зенит», поделился впечатлениями от назначения. На тренерском мостике 52-летний специалист сменил румынского тренера Мирчу Луческу, который 28 мая был отправлен в отставку.
«Я очень рад, что „Зенит“ выбрал именно меня. До скорой встречи! „Зенит“ — чемпион», — написал Манчини на русском языке на своей странице в «Твиттере».
Соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.
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