Гришин: всё сложилось так, как и хотел – работать в Москве, да ещё и со сборной!

Новый главный тренер юношеской сборной России 1999 г.р. Александр Гришин поделился впечатлениями от назначения.
«Предложение возглавить юношескую сборную я получил достаточно давно и был ему очень рад. Каждый тренер мечтает работать со сборной, пусть и с юношеской. Ребятам из команды год остался до «молодёжки», это уже взрослые футболисты. Всё сложилось так, как я и хотел – работать в Москве, да ещё и со сборной! По-любому это топ-уровень! Спасибо руководству, что поверили в меня и пригласили на такую ответственную должность. Для меня это станет новым вызовом, и я постараюсь сделать всё, чтобы руководство во мне не разочаровалось. Конечно, в футболе нельзя что-то гарантировать, но мы приложим все усилия, чтобы создать боеспособную сборную и бороться за самые высокие титулы.
Что касается задач, поставленных передо мной, то, условно, если это отборочный раунд Евро, значит, к нему надо готовиться, подбирать оптимальный состав, смотреть ребят, заниматься селекцией. Будем ездить по турнирам, просматривать ребят. Конечно, наработки уже есть, и сборная и так существует, но главное — ничего не испортить и привнести в команду что-то свежее. Мы уже проговорили условия контракта, он будет заключён на два года. Были ли предложения по работе от клубов? Не хотел бы говорить о том, что уже не имеет значения. Я получил то, к чему стремился, – работу в Москве со сборной. Такой вариант изначально был для меня в приоритете», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.