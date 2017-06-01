Все игроки сборной России занимаются в общей группе

Сборная России на сегодняшней тренировке в Австрии работает в оптимальном составе. Все футболисты команды, прибывшие на сбор, занимаются в общей группе, травмированных нет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. 27 мая стартовал сбор команды в Австрии.
В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
Гилерме: тренируюсь в специальных очках, в которых мигает лампочка
Маринато Гилерме и Александр Ерохин — о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.