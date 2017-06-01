Болельщики «Краснодара» вновь признали Смолова лучшим игроком сезона

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по определению лучшего игрока сезона-2016/17 в составе клуба.
«Второй раз подряд болельщики «горожан» выбрали лучшим игроком сезона нападающего Фёдора Смолова. Но если в прошлом году упорная борьба за победу шла до самого закрытия голосования, и трех призеров разделили в сумме 3 с небольшим процента, то на этот раз Смолов первенствовал с солидным отрывом – за него отдали голоса 35,9 % из 2000 человек, принявших участие в опросе. За ставшего вторым центрального защитника и капитана команды Андреаса Гранквиста проголосовали 27,3 % респондентов, а финишировавший третьим голкипер Андрей Синицын набрал 6,8 % голосов.
Благодарим всех, кто помог в определении лучшего игрока! Поздравляем Федора Смолова и других лауреатов завершившегося сезона и желаем им в следующем сезоне проявить себя не менее ярко!" — сообщает пресс-служба «быков».