Манчини: «Зенит» — лучший клуб России, мы обязательно завоюем трофеи

Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Зенита» и рассказал о своих планах на новом посту.
«Я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России! Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться. Раньше никогда здесь не был, поэтому буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
Какие изменения ждут «Зенит»? Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьёзно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас всё получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи. Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!" — сказал Манчини в интервью клубной пресс-службе.