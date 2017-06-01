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Кецбая: «Оренбургу» будет нелегко вернуться в РФПЛ, но для этого здесь есть всё

1 июня 2017, четверг. 18:12. Футбол

Новый главный тренер «Оренбурга» Тимур Кецбая прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.

«Очень рад, что нахожусь здесь. У команды есть цель, она всем ясна — это возвращение в высшую лигу. Будет нелегко, но здесь есть всё возможное для создания хорошей команды и борьбы за выход в Высшую лигу», — сказал Кецбая в интервью пресс-службе «Оренбурга».

«Оренбург» в сезоне-2016/17 выступал в РФПЛ и занял 13-ю строчку в итоговой турнирной таблице. Клуб уступил в переходных матчах в противостоянии со «СКА-Хабаровск», из-за чего в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

49-летний Кецбая известен по работе со сборной Грузии, которую он возглавлял с 2009 по 2014 год. Также он тренировал «Анортосис» (Кипр), «Олимпиакос» (Греция), АПОЭЛ (Кипр) и АЕК (Греция).

«Оренбург» объявил о назначении Кецбая на пост главного тренера
Источник: ФК "Оренбург" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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