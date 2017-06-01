Буффон: этот сезон доказал, что путь «Ювентуса» построен на правильных ценностях

Капитан туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдёт 3 июня в Кардиффе, начало — в 21:45 по московскому времени.
«Это будет очень важный матч, как и два года назад с «Барселоной» или 14 лет назад с «Миланом». Тот факт, что через два года „Ювентус“ вернулся на этот уровень и получил возможность переписать историю итальянского и европейского футбола, означает, что путь клуба построен на правильных ценностях.
В таких матчах уже за несколько часов до игры всё внимание приковано к каждому футболисту. Так происходит всегда вне зависимости от того, какие команды сойдутся в финале", — сказал Буффон в интервью Premium Sport.