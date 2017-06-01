Недвед: Шик напоминает мне Ибрагимовича

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о чешском нападающем Патрике Шике из «Сампдории», который близок к переходу в туринский клуб.
«Патрик провёл замечательный сезон. Для своего возраста он сделал много хорошего, забил 11 голов. У него большое будущее. Сейчас у него нет особых мышц, но просто представьте его через два-три года. Он напоминает мне Златана Ибрагимовича — когда тот приехал в „Юве“, у него тоже не было большого количества мышц.
Но потом Златан добавил в мощи и физике, превратившись в нападающего мирового класса. Шик похож на него: длинные ноги, высокий, быстрый. Если Патрик продолжит совершенствоваться, он может стать нападающим топ-класса", — цитирует Недведа Denik.
В своём дебютном сезоне в итальянской Серии А Патрик Шик принял участие в 32 матчах (14 в основном составе), забил 11 голов и отдал 3 результативных паса.