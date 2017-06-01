Джикия: клубные дела остались позади, все мысли о сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своём состоянии и признался, что сейчас концентрируется только на удачном выступлении за национальную команду.
«Я себя хорошо чувствую. В целом всё нормально, работаем по плану. Клубные дела остались позади, все мысли о сборной.
Игры сборной Венгрии смотрел, изучал соперника. Но что касается каких-то конкретных моментов, нам это всё расскажут. Какая сейчас сборная России? Боевая", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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