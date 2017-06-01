Роналду: посоветовал бы Хамесу остаться в «Реале», но это его личное дело

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Хамеса Родригеса.
«У Хамеса есть причины желать ухода, и нужно относиться к этому с пониманием. Тот, кто не чувствует себя комфортно и хочет получать больше игровой практики, стремится найти более подходящее место. Однако я бы посоветовал ему остаться. Возможно, Хамеса терзают сомнения, но это его личное дело. Потенциально он мог бы играть в „Реале“, хотя у него есть причины думать об уходе», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на La Sexta.
В Испании сообщили, что «Интер» предложил «Реалу» за Хамеса € 42 млн