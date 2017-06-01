Жирков: перед КК-2017 каждая игра сборной России – большая ответственность

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, который находится в расположении национальной команды, отметил важность всех матчей сборной в преддверии домашнего Кубка конфедераций.
«Сегодня была игровая тренировка, сыграли двумя составами почти на всё поле. Пока тяжеловато. А про мою форму лучше спрашивать у тренера.
Сейчас нет проходных матчей. Когда мы играли со сборной Кот-д`Ивуара, общественное мнение было не совсем положительное. Сейчас каждая игра для сборной России — большая ответственность. Тем более, впереди Кубок конфедераций», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России 5 июня проведёт товарищеский матч с командой Венгрии, а 9-го встретится со сборной Чили.