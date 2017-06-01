Фурсенко: зачем «Зениту» ещё один стадион, если у нас и так их два?

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг информацию о возможном строительстве нового стадиона.
«Информация про резервный стадион — неправда. Я не собирался рассматривать этот вопрос. Зачем нам ещё один стадион, если у нас и так их два?» — цитирует Фурсенко ТАСС.
Ранее СМИ со ссылкой на первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николая Растворцева сообщили, что власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона на 20 тыс. мест и сине-бело-голубые будут возводить арену за собственный счёт.
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