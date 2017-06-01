Несколько клубов РФПЛ заинтересованы в переходе защитника «Тамбова» Быстрова

Как стало известно «Чемпионату», ряд клубов РФПЛ проявляют интерес к защитнику «Тамбова» Марату Быстрову.
В частности, представители московского «Локомотива» просматривали игрока на матчах с «Динамо» и калининградской «Балтикой». Также к Быстрову существует предметный интерес со стороны московского ЦСКА и «Тосно», получившего прямую путёвку в РФПЛ в этом году. ЦСКА просматривает состав кандидатов на позицию левого защитника.
В сезоне ФНЛ-2016/17 24-летний Быстров провёл 14 матчей в составе «Тамбова», всякий раз выходя на поле с первых минут. В тамбовскую команду футболист перешёл из «Челябинска» в марте нынешнего года, подписав контракт на 2,5 года.