УЕФА не рассматривает возможности переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что союз всерьёз рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов в выходные дни. В настоящее время игры турнира проходят по вторникам и средам, исключение — финальная встреча, которая в этом году пройдёт в субботу, 3 июня.
«Тема переноса матчей Лиги чемпионов на выходные дни нами не обсуждается», — приводит слова Чеферина Daily Mail.
Глава УЕФА также отметил, что у организации нет планов использовать видеоповторы на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.
УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные