Васин: в матче со «Спартаком» получил надёжную прививку — теперь выбью мяч в аут

Защитник ЦСКА Виктор Васин вспомнил свою ошибку, допущенную в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Это была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей карьере не было – теперь получена надёжная прививка: в следующий раз, не задумываясь, выбью мяч за пределы поля.
Спасибо Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится ещё противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идём вперёд", — цитирует Васина сайт РФС.