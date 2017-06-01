Чеферин: цель УЕФА — помочь менее сильным клубам и менее статусным ассоциациям

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что союз будет стремиться сократить разницу между большими и маленькими клубами.
«Скромным клубам непросто отобраться в Лигу чемпионов, но это возможно. Мы все знаем, что разница между большими и маленькими клубами только растёт, и УЕФА пытается решить этот вопрос с помощью финансового фэйр-плей. Но это вовсе не закрытая лига, не турнир для элиты. В этом сезоне некоторые гранды не смогли пробиться в полуфинал. Мне было бы приятно посмотреть на новые команды, и „Лестер“ вполне можно назвать новичком сезона. Наша цель — помочь менее сильным клубам и менее статусным ассоциациям. Если не двигаться в этом направлении, то мы не сможем развить футбол в каждой стране Европы, а такова наша задача. Это одно из наших приоритетных направлений», — приводит слова Чеферина Daily Mail.