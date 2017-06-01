Бэйл: я вечно попадал в неприятности из-за того, что играл в футбол

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился воспоминаниями о Кардиффе, где 3 июня мадридцы сыграют с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
«Я смотрел футбол в родительском доме, это были игры Лиги чемпионов. Я всегда попадал в неприятности в доме моего друга. Старушка выходила и звонила в полицию, жалуясь, что мы слишком шумели. Ну да, такое случалось пару раз.
Видеть граффити с моим изображением — это странное чувство. Ты растёшь в Кардиффе, как обычный мальчишка, а потом видишь в городе огромные рисунки со своим изображением. Моё любимое место — замок Кардифф, это потрясающее место в центре города. Ещё можно отправиться в кардиффский залив, там есть отличный ресторанчик «Nando's».
Конечно, кубок Лиги чемпионов — это трофей номер один, который только можно завоевать, а сделать это в родном городе перед моими друзьями — это было бы настоящим воплощением мечты", — сказал Бэйл в интервью Nissan.