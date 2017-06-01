А. Кержаков: я вообще пока не понимаю, что такое «Тосно»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос о своем отношении к «Тосно», который по итогам минувшего сезона вышел в РФПЛ.
«Если честно, я вообще пока не понимаю, что такое „Тосно“. Команда Ленинградской области и играет в Новгороде. Для меня непонятно, что это за явление. Если вы делаете команду Ленинградской области, то давайте стараться делать так, чтобы она и играла в области. Стройте стадион, увеличьте трибуны в Тихвине и играйте там. А играть в Новгороде и представлять Ленинградскую область – это странно», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.
Парфёнов: с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков
Дмитрий Парфёнов возвращается в РФПЛ уже в качестве тренера. Его «Тосно» ждёт «Спартак», с которым Парфёнов брал золото как игрок.