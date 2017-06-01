Игроки «Реала» получат по € 1,5 млн в случае победы над «Ювентусом» в финале ЛЧ

Руководство «Реала» выплатит своим игрокам в виде премий по € 1,5 млн каждому за победу над туринским «Ювентусом» в финальном матче Лиги чемпионов 3 июня, сообщает Marca.
Отмечается, что за победу в этом турнире в прошлом году мадридские игроки получили по € 700 тыс. Увеличение премий за победу в Лиге чемпионов в этом году обусловлено тем, что «Реал» может стать первым клубом в истории, который выигрывал турнир два сезона подряд.
Также отмечается, что «Реал» в случае победы над «Ювентусом» потратит € 32 млн на премии тренерам и персоналу.
Ранее издание AS сообщило, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли пообещал каждому из 26 футболистов команды по € 350 тыс. за победу в Лиге чемпионов.