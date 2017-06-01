Хедира: у меня нет причин покидать «Ювентус», хочу остаться до конца контракта

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», поделился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами в финале Лиги чемпионов (3 июня) и признался, что не хочет менять клуб.
«Это игра, в которой может произойти действительно всё что угодно. У „Реала“ очень сильная атака, мы должны будем защищаться как настоящая команда.
В «Реале» мне было нелегко. Я мог провести 10 классных матчей, но если допускал ошибку в 11-м, то тут же становился объектом критики. Нелегко было справиться с таким давлением.
У меня нет причин покидать «Ювентус». Я очень счастлив здесь и, безусловно, хочу остаться в «Юве» до истечения срока действия моего контракта в 2019 году", — цитирует Хедиру Kicker.