В Орле на местном телеканале сняли сюжет о штанге ворот с «Открытие Арены»

В Орле в эфире телеканала «Первый областной» показали сюжет о судьбе штанг со стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Арсенал» в Туле, на которых «Спартак» обыграл «Терек» (3:0) и уступил «Арсеналу» (0:3) соответственно. Болельщики красно-белых, празднуя победу команды в РФПЛ, разломали ворота на этих стадионах, разобрав их части на сувениры.
В сюжете телеканала сообщили, что штанги ворот с обоих стадионов теперь хранятся в музее «Орёл Бучерз» — объединения болельщиков московского клуба.
Посмотреть видео сюжета (на 20:14) можно в YouTube.
Ребров: кто знает, где штанги с «Открытие Арены» — скажите мне, найти не могу