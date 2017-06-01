«Арарат» подписал контракты с экс-игроками ЦСКА Рыжовым и Ревякиным

Московский ФК «Арарат» объявил о заключении соглашений с бывшими футболистами ЦСКА голкипером Сергеем Ревякиным и форвардом Дмитрием Рыжовым, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний Ревякин был в составе ЦСКА с 2011 по 2015 год, а также играл в «Армавире» и «Домодедово». 27-летний Рыжов числился футболистом ЦСКА с 2008 по 2011 год, а помимо московского клуба защищал цвета «Алании», «Урала», «Мордовии», «Химок», «Енисея», «Армавира» и «Лады-Тольятти».
Посмотреть фотографии с процедуры подписания контрактов Рыжова и Ревякина с «Араратом» можно на официальной странице клуба в сети «ВКонтакте».
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