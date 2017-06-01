Джонс: «МЮ» не смотрит на другие клубы, думая, что сильно от них отстаёт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс подвёл итоги завершившегося сезона и посчитал его удачным.
«Нет сомнений в том, что, когда всё в порядке и все играют хорошо, мы можем победить кого угодно. Мы никого не боимся и не смотрим на другие клубы, думая, что сильно от них отстаём. Но мы знаем, что можем играть лучше и финишировать выше, чем в завершившемся сезоне АПЛ.
Время от времени было тяжело, особенно дома, когда мы создали множество моментов, но либо не могли принять нужное решение в ключевой момент, либо вратарь творил чудеса. Несмотря на это, я думаю, что у нас был хороший сезон. Мы вышли в Лигу чемпионов — туда, где и хотим играть", — цитирует Джонса сайт «МЮ».