Черчесов: у нас в сборной России вообще ни разу не было экспериментов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что при нём в команде не было экспериментов. Ближайшие товарищеские матчи Россия проведёт с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).
«Ты не можешь не готовиться к той или иной игре. Мы знаем, как играют наши ближайшие соперники, посмотрели их предыдущие матчи. Соперники есть соперники. Возможны ли какие-то эксперименты в игре с Венгрией? У нас вообще ни разу не было экспериментов. Были ситуации, когда восемь человек не могли приехать на сборы из-за болезни. Для вас это эксперименты, для нас – шанс посмотреть других игроков. Как вы видите, из 30 заявленных нет двоих.
Мы готовимся к турниру, у нас свои задачи. Сегодня тот же Кудряшов и Головин пропустили половину двусторонки. Не потому, что у них травма, а потому, что мы внимательно следим за их состоянием. А вы меня спрашиваете, что будет через несколько дней", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.