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Черчесов: лидеров не назначают, они выкристаллизовываются

1 июня 2017, четверг. 23:05. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе команды на сборе в Австрии и ответил на вопрос о лидере коллектива.

«Во-первых, это самый долгий сбор по времени. Во-вторых, отсюда и соответствующая работа. Когда мы выбрали место, многие удивлялись — почему и зачем. Надеюсь, вы теперь понимаете сами. Пять минут до тренировки, пять – назад, хорошая погода, есть возможность восстановиться. Мы больше общаемся, проводим больше времени друг с другом. А так, представьте, было бы 45 минут в одну сторону, 45 в другую – это уже полтора часа. За это время здесь можно уже восстановиться и на массаж сходить. Нюансов много. Тем более всё уже проверено в условиях нижнего среднегорья – такие сборы всегда дают определённые плюсы.

Вы видите, что работа изменилась. Всех футболистов нужно приводить в одинаковое плюс-минус состояние. Почти все тренировки были с мячами. За все сборы мы всего два раза зашли в тренажёрный зал, то есть всего час работы с железом. И то, это не такая работа, как перед сезоном, а так, чтобы привести мышцы в тонус.

Два дня подряд после обеда у игроков было свободное время, они могли отвлечься, съездить в город. Все знают, что есть время для работы, а есть – для восстановления, а оно происходит от головы. Мы никого не запираем, но вы видите здесь работу. Есть время наше, тренерское, которое начинается и заканчивается со свистком. Мы все требуем максимальной концентрации. Как только все отработали — свободное время.

Можно ли Дзюбу назвать лидером коллектива? Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются. У нас есть опытные футболисты, которые уже побывали на больших турнирах", — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Артём Дзюба Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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