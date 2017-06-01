Адамс: возможно, за эти два года в «Арсенале» всё вокруг Венгера рухнет

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс прокомментировал новость о продлении контракта с наставником «канониров» Арсеном Венгером. Новый договор 67-летнего специалиста рассчитан на два года.
«Я считаю, что этот состав „Арсенала“ не станет чемпионом Англии в ближайшие два года. Возможно, вокруг Венгера за это время всё рухнет, это было бы очень грустно. Я правда молился, чтобы после финала Кубка Англии Венгер вышел и сказал: „Спасибо, с меня достаточно“. А потом клуб нашел бы ему замену.
Он хороший тренер, не поймите меня неправильно. Он самый успешный тренер в истории «Арсенала». Я просто не хочу, чтобы он продолжал руководить командой слишком долго, потому что это может закончиться слезами и полной катастрофой", — цитирует Адамса Sky Sports.