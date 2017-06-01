Черчесов: мы верим в футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах работы национальной команды и сообщил, что решение об отсеивании части игроков для окончательной заявки на Кубок конфедераций не является для него сложным.
«Принципы нашей работы — мы ни о чём не мечтаем, ни о чём не жалеем. В ситуациях, которые складываются, всегда стараемся находить правильные решения. Мы верим в наших футболистов. Самая опасная черта Криштиану Роналду? Об этом мы пока не думаем. Впереди два контрольных матча и игра с Новой Зеландией.
Что касается того, хотели бы мы кого-нибудь натурализовать для сборной, то никого не просим и просить не собираемся. Каждый принимает своё решение. Если он становится россиянином, мы не можем пройти мимо. А говорить: «Давай ты будешь в сборной» — это уже не по-спортивному.
Созрело ли решение о том, кого придётся отцепить от сборной? Для меня это простое, рабочее решение. Мы должны смотреть на игру с Венгрией, подмечать нюансы. Это часть моей профессии и часть профессии футболиста. И с одной, и с другой стороны должно присутствовать понимание. Что касается того, планирую ли я использовать все замены в предстоящем матче, то на сегодняшний день – нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.