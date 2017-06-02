Рюдигер: легко придумать слоган «Нет расизму», но сам по себе он не поможет

Темнокожий защитник «Ромы» Антонио Рюдигер высказался на тему расизма в итальянском футболе.
«Я отношусь к этому очень серьёзно, потому что я не могу и не должен игнорировать что-то подобное. Я тоже часть этой ситуации. Расизм — серьёзная проблема.
Подобные инциденты случаются в Италии слишком часто, поэтому что-то должно измениться. ФИФА должна начать действовать сама, если итальянская федерация этим не занимается. Легко придумать слоган «Нет расизму», но если не делать ничего конкретного, это не поможет», — цитирует Рюдигера Sport Bild.
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