Шакира опровергла информацию о конфликте с супругой Месси

Известная певица Шакира, которая является супругой защитника «Барселоны» Херарда Пике, опровергла информацию о том, что у неё напряжённые отношения с Антонеллой Рокуццо — женой форварда каталонцев Лионеля Месси.
Ранее издание El País сообщило, что Пике может пропустить свадьбу Месси в связи с конфликтом между Шакирой и Рокуццо.
«Не знаю, откуда пошла такая информация. Не понимаю этого, ведь нас с Рокуццо можно часто видеть вместе. Если мы с Херардом сможем пойти на свадьбу, то пойдём, потому что мой муж дружит с Месси с юного возраста», — цитирует Шакиру Marca.
Свадьба Месси и Рокуццо запланирована на середину июня.
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